رانيا يوسف ترقص في كواليس تصوير أغنيتها "ليك"

ميرنا وليد - بيروت - كشفت الفنانة المصرية رانيا يوسف، عبر حسابها الرسمي على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، عن كواليس تصوير الفيديو كليب لأغنيتها الأولى "ليك".

وشاركت رانيا متابعيها عبر صفحتها الرسمية على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكواليس تصوير الكليب، ظهرت فيه رانيا وهي تضع المكياج، وتتدرب على الاستعراضات التي قدمتها في الأغنية.

وأغنية "ليك" هي أول أغنية لرانيا يوسف، وكانت قد طرحتها في آب/ أغسطس الماضي، وهي من كلمات سمير طارق، وألحان محمد مصطفى، وتوزيع تيام طارق، والكليب من إخراج بتول عرفة.

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