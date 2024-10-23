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زعيم كوريا الشمالية: نعزز الردع الحربي لوقف "التهديدات النووية" الأمريكية

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د ب أ - سول 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - دعا الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون مجددا إلى تعزيز الردع الحربي لبلاده، بما في ذلك جاهزية قدراتها النووية، ردا على ما وصفه بالتهديدات النووية المتزايدة من الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم الأربعاء.
وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية في رسالة باللغة الإنجليزية أن كيم أدلى بهذه التصريحات خلال تفقده "قواعد الصواريخ الاستراتيجية".

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ولم يحدد التقرير مكان أو تاريخ الجولة، كما تم التأكيد في عدة مناسبات مؤخرًا، فإن الوسائل النووية الاستراتيجية الأمريكية تشكل تهديدًا متزايدًا للبيئة الأمنية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، لافتًا لى أن التهديدات طويلة المدى تتطلب بشكل عاجل من جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية أن تعزز بشكل أكثر قوة ردعها الحربي وتتخذ موقفًا حازما"، حسبما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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