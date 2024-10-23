ميرنا وليد - بيروت - حالة من النشاط الفني المتواصل يعيشها الفنان السوري نائل حزواني بين الامارات العربية المتحدة مصر تركيا وسوريا، في حفلات جماهيرية ناجحة.

ويستعد نائل للتحضير لجولته الأوروبية التي تبدأ في هولندا بداية شهر تشرين الثاني المقبل، ليلتقي خلالها بالجمهور العربي المشتاق للقدود الحلبية التي يتميز بها نائل، بالاضافة الى أغانيه الخاصة التي لاقت رواجاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، وخصوصاً الاغنية التي صدرت مؤخراً باللهجة المصرية، والتي تحمل عنوان "الكلام داير"، والتي تجمعه في ديو مع الفنان المصري أسامة الأمير.

يذكر أن الأغنية من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان وتوزيع موسيقي محمد حريقة.

كانت هذه تفاصيل خبر نائل حزواني يستعد لجولته الأوروبية.. ويقدم أحدث أغنياته إلى جانب أسامة الأمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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