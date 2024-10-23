شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج مازحا: اتعودت أترشح للأوسكار وكان صعب إنى أقدم دور ضرير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال فيلم فوى فوى فوى ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم النجم محمد فراج والمنتج محمد حفظى والمخرج عمر هلال، ليتحدثوا عن رحلة الفيلم وترشحه للأوسكار، ويدير الندوة المذيع شريف نور الدين.

ومازح محمد فراج الجمهور أنه اتعود على الترشح للأوسكار فى عامين ترشح فيلم فوى فوى فوى ثم فيلم رحلة 404، وصفق له جميع الحضور.

ثم قال فراج: "من أصعب المشاهد ليا فى فيلم فوى فوى فوى مشهد اكتشاف نيللى كريم إنى بشوف وليس أعمى وإن عينى مش طبيعية، ودى كانت لحظة فارقة فى الفيلم وعمرى فى حياتى ما قدمت شخصية الضرير، وسنين المسرح ما لعبتش شخصية بهذه الصعوبة، وكان الموضوع صعب وإزاى أحسه وأقرؤه واترجمه للمشاهد".

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة.