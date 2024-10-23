شكرا لقرائتكم خبر عن إلهام شاهين بعد حضورها حفل الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية: شرفتونا فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

نشرت الفنانة إلهام شاهين صورا خلال حضورها أمس الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية، وعلقت قائلة على صفحة التواصل الاجتماعي إنستجرام: "ليلة عمانية رائعة بدار الأوبرا المصرية بحضور سفير سلطنة عمان عبد الله الرحبي، ووزير الثقافة المصرى د. أحمد فؤاد هنو، و د. لمياء زايد رئيسة الأوبرا، ومجموعة من السفراء العرب منهم سفيرة البحرين وسفراء المغرب وتونس، استمتعنا بالمطربين الرائعين والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أمير عبد المجيد، شكرا للفنان الموسيقار العمانى الكبير خالد البوسعيدى على مجهوداته فى هذا الحفل الرائع، شرفتونا فى مصر إخوة عزاز علينا".

وشاركت كل من النجمة لطيفة بأغاني الدفاء وأشوفك والنجمة ريهام عبد الحكيم بأغنية الحب الذي كان، وذلك خلال الليلة العمانية، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقي العربية علي خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وقدمت النجمة جنات أغنية الطبع غلاب لرجاء بلمليح، وذلك خلال حفلها بمهرجان الموسيقى العربية الذي أقيم على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، خلال حفل الليلة العمانية وسط تفاعل كبير من الجمهور. كما شارك الموسيقار خالد داغر مدير مهرجان الموسيقى العربية كعازف في حفل الليلة العمانية.

وبدأ حفل الليلة العمانية ضمن فعاليات المهرجان، بكلمة مسجله للفنانة يسرا التي حرصت على حضور الحفلة، وقالت: "هذه الليلة هي جسر التواصل بين حضارتين كبار في دورة تحمل اسم فنان الشعب سيد درويش الذى غير مسار الموسيقى في مصر، واليوم يوجد ملحن عماني يحمل اسم السيد خالد بن حمد البورسعيدى الذي غير مسار الموسيقى في عمان، وتحية للموسيقار امير عبد المجيد".



إلهام شاهين والنجمة يسرا



على هامش الحفل