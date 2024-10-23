بن سلمان بحث مع السوداني بالجهود لمنع تفاقم الأوضاع وتجنيب المنطقة مخاطر التصعيد

ذكرت "وكالة الأنباء السّعوديّة- واس"، أنّ "ولي العهد السّعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود تلقّى اتصالًا هاتفيًّا من رئيس مجلس الوزراء السّعودي محمد شياع السوداني، جرى خلاله استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات".

وأشارت إلى أنّه "تمّ أيضًا بحث مستجدّات الأحداث في المنطقة، والجهود المبذولة لمنع تفاقم الأوضاع، وتجنيب المنطقة مخاطر التّصعيد، كما تمّ بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".