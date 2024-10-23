«عيب».. محمد العدل يعلق على بيان الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

علّق المنتج محمد العدل على بيان النادي الزمالك منذ قليل، والذي تم نشره عبر الصفحة الرسمية للنادي للتعليق على أزمة ثلاثي الفريق في الامارات والتي جاءت على خلفية احتجازهم بعد أزمة مع أمن استاد المباراة السابقة بين الزمالك وبيراميدز.

وقال المنتج محمد العدل في هجومه على بيان نادي الزمالك: «عدم اعتذار الزمالك في بيانه بشكل واضح هو كِبر وتكبر ولا يجوز، عيب».

أصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بخصوص أزمة ثلاثي الفريق في دولة الإمارات والتي حدثت خلال مباراة الزمالك وبيراميدز.

وجاء نص البيان كالتالي: يؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب على تقديره التام لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وكافة الجهات القائمة على تنظيم بطولة كأس السوبر المصري.

ويُثمن مجلس الإدارة كل الجهود الكريمة المبذولة من كافة الكوادر التي تعمل من أجل نجاح البطولة.

و يؤكد النادي أن سياسته تقوم على الالتزام غير المشروط بالقانون وقيم الروح الرياضية ورفض أي تجاوز أو خروج على القانون.

وفي هذا السياق فقد تقرر تكليف الجهات المختصة بالنادي فتح تحقيق موسع وعاجل حول الأحداث التي واكبت مباراة الدور قبل النهائي لبطولة كأس السوبر المصري، لاتخاذ قرارات تتفق مع مبادئ النادي.

ونؤكد على ثقتنا الكاملة في عدالة ونزاهة وحيادية جهات التحقيق.