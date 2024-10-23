شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يستقر على تقديم اعتذار علنى للأهلى بعد أزمة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

استقر محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلى على تقديم اعتذار علنى لمسئولى ناديه وجماهيره وزملائه، بسبب أزمته الأخيرة في الإمارات، ويرغب كهربا في احتواء الغضب الأهلاوى ضده سواء من المسئولين أو الجماهير قبل مباراة نهائي كأس السوبر المصري، المقرر لها الثامنة مساء الخميس المقبل بين قطبى الكرة المصرية.

وعاد كهربا للقاهرة ظهر أمس الإثنين عقب قرار الأهلى باستبعاده من المعسكر.

اشتعلت أزمة محمود عبد المنعم كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من معسكر الفريق المقام حالياً بالإمارات لخوض بطولة السوبر، بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا، لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وقدم كهربا إلى الأهلى بعدما فسخ تعاقده مع أفيش البرتغالى، وسدد الشرط الجزائى، الذى بلغت قيمته 400 ألف دولار، وسط أزمة شغلت الوسط الكروى آنذاك بسبب الحديث عن عدم قانونية عقد اللاعب ليتم إيقافه 6 أشهر وتوقيع غرامة مالية مليونى دولار سددها اللاعب للزمالك.

تُوِّج كهربا مع النادي الأهلي بـ13 لقباً جاءت كالتالي: الدوري العام 3 مرات ـ كأس مصر 3 مرات ـ كأس السوبر المصري مرتين ـ كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة ـ دوري أبطال أفريقيا 4 مرات.

وبحسب موقع "ترانسفر ماركت" العالمي، شارك كهربا في 37 مباراة مع الأهلي الموسم الماضي ساهم خلالها فى 20 هدفاً، سجل 14 وصنع 6، لكن إجمالا شارك فى 136 مباراة وسجل 46 هدفا وصنع 21.

فى نفس السياق، عقد الثلاثى "محمد الشناوى ورامى ربيعة وعمرو السولية" لاعبو النادي الأهلى جلسة مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق، بعد قرار رحيله عن معسكر الفريق فى الإمارات قبل نهائي السوبر المحلى، المقرر أن يجمع الفريق مع الزمالك الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة قيام الثلاثى بتهدئة كهربا ومطالبته باحترام قرار الأهلى وعدم افتعال المشاكل والأزمات، والامتثال لأى قرارات تصدر فى هذا الشأن.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

من ناحية أخرى، يسابق مسئولو الأهلى الزمن لبيع الثنائى الجزائري أحمد القندوسى لاعب الفريق المعار لسيراميكا ومحمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق قبل غلق باب القيد الصيفى الجمعة المقبل.

ويدرس مسئولو النادي الأهلي عرض محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للبيع بعد الأزمة المُثيرة التي شهدتها بعثة الفريق في الإمارات حالياً.

واشتعلت أزمة كهربا داخل النادي الأهلي، على مدار الساعات الماضية، بعدما أعلن النادي بشكل رسمي توقيع غرامة قدرها مليون جنيه ضد اللاعب وترحيله من بعثة الفريق وعدم استكمال المشاركة في بطولة السوبر المصري المقامة حالياً بالإمارات بسبب اعتراضه بشكل غير لائق على عدم المشاركة في مباراة سيراميكا لدرجة أن اللاعب تجاوز ضد مسئولى النادي والمدير الفني مارسيل كولر.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، عن سبب أزمة كهربا، وقال لـ"الخليج 365"، إن سبب القرار الأزمة التي افتعلها كهربا عقب مباراة الأمس أمام سيراميكا فى كأس السوبر المصرى، وظهور علامات الغضب على اللاعب فور العودة لفندق الإقامة وعدم مصافحته مسئولي النادي بعد اللقاء لغضبه بسبب عدم المشاركة أمام سيراميكا بخلاف صدور بعض الأحاديث من اللاعب على مرأى ومسمع من مسئولي النادي والتي لم تلقى استحسانهم.

وبعد تصرف كهربا، عقد مسئولو الأهلي جلسة عاجلة في فندق الإقامة لمناقشة الأمر وبعد مناقشات عديدة تم اتخاذ قرار بعودة اللاعب إلى القاهرة وخصم مليون جنيه من مستحقاته المالية لدى النادي، وبالفعل تم إنهاء كافة الإجراءات لذلك وحجز تذاكر الطيران لكهربا لإعادته إلى مصر.

وفى السياق ذاته، فتح مسئولو النادي الأهلي المزاد لبيع الجزائري أحمد القندوسي من أجل الوصول لأفضل عرض مالي للاعب الجزائري، بعد قرار إدارة القلعة الحمراء بعرض اللاعب للبيع على خلفية أزمة تصريحاته الأخيرة التي وجه خلالها اتهاماً لإدارة النادي بأن الأهلي يتعامل مع وكيل لاعبين بعينه من أجل إتمام صفقاته، وهو ما تسبب فى فشل انضمام الجزائري جمال الدين بلعيد للأهلي الصيف الجاري.

وتلقت إدارة الأهلي على مدار الأيام الماضية عدة عروض من أندية محلية وخارجية للتعاقد مع القندوسي الذي لعب الموسم الماضي مُعاراً من الأهلي إلى سيراميكا، وقال مصدر في الأهلي إن اللاعب الجزائري بات هدفاً للكثير من الأندية المحلية بعد تألقه اللافت للنظر الموسم الماضي مع فريق سيراميكا.

وأكد المصدر أن ناديى سيراميكا وزد فى مقدمة الأندية التي ترغب فى ضم اللاعب مع تداول أنباء حول رغبة بيراميدز فى الحصول على خدمات اللاعب، الذي سبق مارسيل كولر مدرب الأهلي ورفض عودته للقلعة الحمراء أكثر من مرة.