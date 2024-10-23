شكرا لقرائتكم خبر عن كولر والشناوي يحضران غدا المؤتمر الصحفى لنهائى السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ومحمد الشناوي كابتن الفريق، المؤتمر الصحفي لمباراة نهائي بطولة كأس السوبر المصري التي تقام في الإمارات.

من المقرر أن يعقد المؤتمر في الرابعة عصر غد الأربعاء، بملعب آل نهيان بالعاصمة أبوظبي، للحديث عن المباراة والرد على أسئلة وسائل الإعلام.

ويخوض الأهلي مرانه الختامي مساء غد على ملعب محمد بن زايد، الذي يستضيف المباراة. وكان الأهلي قد تأهل إلى المباراة النهائية بعد أن تغلب على سيراميكا بهدفين مقابل هدف.

تقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.