شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية 4 لاعبين وغياب هذا الثنائى عن مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

أعلن النادي الأهلي جاهزية الرباعي عمر كمال عبد الواحد ورامي ربيعة ويحيى عطية الله ووسام أبو علي لمواجهة الزمالك بنهائي السوبر، بعدما أثبت الفحوصات الطبية جاهزيتهم لخوض اللقاء. فيما أعلن الأهلي غياب نجميه المغربي أشرف داري وخالد عبد الفتاح بسبب الإصابة.

وتقام مباراة نهائي السوبر المصري بين الأهلى والزمالك في الثامنة مساء الخميس المقبل، في اللقاء الذي يستضيفه استاد محمد بن زايد بالإمارات.

ويلعب الأهلي في السوبر بصفته بطل الدوري المصري، وبيراميدز كونه المتوج بكأس مصر، أما سيراميكا فهو الحاصل على كأس رابطة الأندية، وتلقى الزمالك دعوة للمشاركة في البطولة فيما عرف باسم الكارت الذهبي، كرابع الفرق المشاركة، وذلك بعد التنسيق مع الشركة الراعية للبطولة.

وتستضيف الإمارات كأس السوبر المصري للمرة الثامنة في تاريخ البطولة، حيث كانت المرة الأولى في نسخة عام 2015، بينما كانت النسخة الأخيرة أواخر العام الماضي 2023.

انطلقت بطولة كأس السوبر المصري في عام 2001 ولعبت منها حتى الآن 21 نسخة حصل الأهلي على ثلثيها برصيد 14 لقبا.