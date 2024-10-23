شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يتعادل مع اتحاد الدوحة فى ثانى مباريات الفريق بمعسكر قطر والان مع تفاصيل الخبر

تعادل فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي مع نظيره اتحاد الدوحة، بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم، الثلاثاء، على ملعب الدوحة للعلوم والتكنولوجيا، في ثاني وديات الفريق بمعسكره بدولة قطر. سجل هدف الإسماعيلي إبراهيم عبد العال في الدقيقة 63، عقب رأسية رائعة، وتعادل الاتحاد من ركلة جزاء.

بدأ الفريق المباراة بتشكيل ضم كلا من: كمال السيد في حراسة المرمى، حاتم سكر، عبدالله السعيد، محمد خطاري، محمود أوتاكا، محمد وجدي، إبراهيم عبد العال، عبد الرحمن كتكوت، إريك تراروي، محمد زيدان وعلي الملواني.

وخلال أحداث الشوط الثاني، شارك كل من عبد الله جمال، عماد حمدي، هشام محمد، محمد بيومي، محمد نصر، محمد عمار، عبد الكريم مصطفى، محمد حسن، مروان حمدي، حسن صابر، عمر القط.

وشهدت المباراة حضور المهندس نصر أبو الحسن، رئيس النادي، وأحمد فهيم، عضو مجلس الإدارة، بالإضافة إلى كوكبة من نجوم الإسماعيلي القدامى، في مقدمتهم عصام عبد العال، محمد فكري الصغير، فوزي جمال، محمد عبد الوهاب.

وخاض الفريق المباراة بأحد أطقم التدريبات، على أن يظهر الطقم الأساسي للموسم الجديد، مع انطلاقة مشوار الدراويش في مسابقة الدوري.