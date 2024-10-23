شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. آمال زيادة الطلب ترفع أسعار النفط في ختام التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام التعاملات الأمريكية يوم الثلاثاء، بارتفاع حاد في ظل الآمال في زيادة الطلب، بفضل إجراءات تحفيز الاقتصاد في الصين أكبر دولة مستوردة للخام في العالم.

في المقابل حد احتمال الوصول لاتفاق لوقف إطلاق النار في الشرق الأوسط من صعود النفط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط، وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 53ر1 دولار إلى نحو 09ر72 دولار للبرميل تسليم نوفمبر المقبل.

وارتفع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 54ر1 دولار، أي بنسبة 1ر2% إلى 83ر75 دولار للبرميل تسليم نوفمبر.

خفض الفائدة في الصين

ياتي ذلك في حين قرر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، خفض أسعار الفائدة القياسية المرتبطة بالسوق للمرة الثانية منذ يوليو الماضي.

وأعلن المركز الوطني لتمويل الإنتربنك خفض سعر الفائدة الأولية للقروض ذات العام الواحد من 35ر3% إلى 1ر3% بعد خفضه في يوليو الماضي بمقدار 10 نقاط أساس.



في الوقت نفسه أُعلن خفض سعر الفائدة على القروض ذات السنوات الخمس الذي تستخدمه الكثير من البنوك كأساس لتحديد فائدة التمويل العقاري بمقدار 25 نقطة أساس أيضًا إلى 60ر3%، بعد خفضه بمقدار 10 نقاط أساس أيضًا في يوليوىالماضي.

وكان القرار متوقعًا على نطاق واسع، بعد أن قال محافظ البنك المركزي بان جونجينج إن البنك سيخفض سعر الفائدة الأولي بما بين 20 و25 نقطة أساس.

كما قال المحافظ إن البنك يمكن أن يخفض معدل الاحتياطي الإلزامي بما يتراوح بين 2ر0 و5ر0 نقطة مئوية في الوقت المناسب، وفقًا لمستويات السيولة في السوق قبل نهاية العام الحالي.