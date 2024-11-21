شكرا لبحثكم عن خبر «كاك بنك» يحصد جائزة التميّز والإنجاز المصرفي في تطوير المنتجات الرقمية والريادة في السوق اليمني لعام 2024 والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

القاهرة، اعلام_كاك بنك:

حصد بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» على جائزة التميّز والإنجاز المصرفي في تطوير المنتجات الرقمية والريادة في السوق اليمني لعام 2024، في الحفل الذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، في العاصمة المصرية القاهرة.

ونيابة عن القائم بأعمال رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي الأستاذ/ حاشد الهمداني، تسلما يوم أمس الأربعاء الجائزة كل من الأستاذ/ عماد عبد القادر مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات، والاستاذ طلال أحمد مدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة في «كاك بنك».

وتعكس هذه الجائزة التزام بنك التسليف التعاوني والزراعي في تطوير المنتجات الرقمية وتحقيق الدقة والكفاءة، كما تعتبر هذه الجائزة إحدى ثمار اهتمام البنك بالاستثمار في موارده البشرية والتوسع في استخدام التقنيات المالية المتطورة والتي تتيح أتمتة المعاملات ومعالجتها فوريًا بطريقة دقيقة وآمنة.

وتنضم جائزة التميّز والإنجاز المصرفي إلى سجل بنك التسليف التعاوني والزراعي «كاك بنك» الحافل بالانجازات، حيث يتبنى البنك رؤية استراتيجية ناجحة للحفاظ على مكانته الرائدة في السوق المصرفية في اليمن، وضمان النمو طويل المدى من خلال التحول الشامل نحو رقمنة وأتمتة كافة الخدمات وتقديم أحدث الخدمات العصرية.

واوضح الاستاذ/ عماد عبد القادر مساعد نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الشركات أن هذه الجائزة تمثل إنجازا جديدا في مسيرة التميز المصرفي لـ «كاك بنك»، وتعكس استراتيجية البنك في تطوير البنية التقنية للخدمات المصرفية وتأهيل كوادر البنك بما يواكب أعلى المعايير العالمية ويضمن كفاءة الخدمات المقدمة للعملاء.

وأضاف: "نفخر كثيراً بقدراتنا في «كاك بنك» على مواكبة ما يشهده القطاع المالي من تطور متواصل من خلال تقديم خدمات تتمتع بأفضل معايير الدقة والكفاءة والسرعة والأمان، وإذ نحتفل بهذا الإنجاز الجديد لـ «كاك بنك» نثمن عالياً توجهات القائم بأعمال رئيس مجلس الادارة، الرئيس التنفيذي، الأستاذ/ حاشد الهمداني الذي يعمل دائماً على تطوير المنتجات الرقمية لمواكبة التطور الدائم في تقديم الخدمات المصرفية والمالية".

من جانبه أكد الأستاذ/ طلال أحمد مدير إدارة الخدمات المصرفية الخاصة، ان «كاك بنك» يسعى دائماً لتعزيز مكانته الرائدة في السوق المصرفية اليمنية، عن طريق التزامه الدائم بتطوير خدماته المقدمة للعملاء من خلال التوسع في الرقمنة ودمج التقنيات الحديثة في كافة خدماته المصرفية".

‏