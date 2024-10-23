شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار وأتربة.. "الأرصاد" يوضح حالة الطقس على الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من طقس متنوع على منطقة الرياض اليوم الأربعاء.

ويتوقع المركز أن تشهد بعض الأماكن أتربة مثارة، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 3 مساء، وهي: الدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات. عوالق ترابية كما تشهد الأفلاج والسليل ووادي الدواسر عوالق ترابية، يصاحبها تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات.

وتبدأ الظاهرة الساعة 9 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 5 مساء. أمطار خفيفة ونبه "الأرصاد" من أمطار خفيفة على الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف، تبدأ الساعة عصرًا، وتستمر حتى الساعة 11 مساء.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية.

