شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث مستجدات الأحداث بالمنطقة مع رئيس الوزراء العراقي والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام