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طقس الأربعاء.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض المناطق و1 بعد الظهر في مناطق أخرى، وتستمر حتى الساعة 8 مساء في المناطق الأربعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.

أماكن هطول الأمطار

مكة المكرمة: الطائف.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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