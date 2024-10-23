شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الأربعاء.. "الأرصاد" ينبه من أمطار غزيرة على أجزاء من 4 مناطق والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار غزيرة على 4 مناطق اليوم الأربعاء، وهي مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض المناطق و1 بعد الظهر في مناطق أخرى، وتستمر حتى الساعة 8 مساء في المناطق الأربعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.
تبدأ الأمطار الساعة 12 ظهرًا في بعض المناطق و1 بعد الظهر في مناطق أخرى، وتستمر حتى الساعة 8 مساء في المناطق الأربعة.
وتشمل التأثيرات المصاحبة، رياحًا شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.
أماكن هطول الأمطارمكة المكرمة: الطائف.
الباحة: العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن والباحة.
عسير: المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.
جازان: الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب.