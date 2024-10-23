هاليفي: وصلنا لنصرالله ولخليفته وسنعرف الوصول لكل من يهدد أمن مواطني إسرائيل

أشار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، بعد زعم الجيش مقتل رئيس المجلس التّنفيذي لـ"حزب الله" السيّد هاشم صفي الدين، إلى "أنّنا وصلنا إلى الأمين العام للحزب حس نصرالله وإلى خليفته، وإلى معظم قادة "حزب الله"، مؤكّدًا "أنّنا سنعرف الوصول إلى كلّ من يهدّد أمن مواطني إسرائيل".
وكان قد زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في وقت سابق اليوم،"مقتل صفي الدين، وقائد ركن الاستخبارات في "حزب الله" علي حسين هزيمة، إلى جانب قادة آخرين من الحزب"، نتيجة استهداف الجيش الإسرائيلي للضاحية الجنوبيّة ليل 3 تشرين الأوّل الحالي.
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