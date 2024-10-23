«الجامعة» تدين تقويض عمل المنظمات الإنسانية في غزة

ابوظبي - سيف اليزيد - القاهرة (الاتحاد)

دانت الجامعة العربية، أمس، تقويض الاحتلال عمل الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية الدولية العاملة في قطاع غزة، بما في ذلك قصف مراكز ومقرات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» وتصنيفها منظمة إرهابية، والعمل على إنهاء مهامها في فلسطين.

جاء ذلك في بيان صادر عن اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين في دورته غير العادية بشأن التحرك العربي والدولي لوقف العدوان وجرائم الإبادة الجماعية والتهجير القسري التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، خاصة في شمال القطاع.

وأكد البيان أن جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين إنما هي جرائم ضد الإنسانية وقيمها وشرائعها وقوانينها دون أي اكتراث بالقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة أو بتدابير محكمة العدل الدولية ورأيها الاستشاري. وطالب بتفعيل الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 19 يوليو الماضي بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي، وإزالته والمطالبة بتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن تنفيذ مضامين الرأي الاستشاري.

وشدد البيان على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الجامعة على مستوى القمة ووزراء الخارجية، بما فيها بدء خطوات تجميد مشاركة الاحتلال الإسرائيلي في الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعوة مجلس السفراء العرب في نيويورك لتنفيذ قرار مجلس الجامعة الوزاري بتاريخ 10 سبتمبر الماضي، والذي كلفهم بالتحرك للعمل على ذلك، وعرض نتائج تحركهم ومقترحاتهم على مجلس الجامعة.

ودان العدوان الإسرائيلي الواسع والمتواصل على لبنان، والذي أدى إلى مقتل وإصابة آلاف المدنيين، ونزوح أكثر من مليون وثلاثمائة ألف لبناني، والتحذير من خطورة استمرار هذا العدوان على أمن المنطقة. وندد بهجمات قوات الاحتلال الأخيرة على الجيش اللبناني وقوات حفظ السلام العاملة في الجنوب «يونيفيل»، مؤكداً ضرورة دعم جهود لبنان مع المجتمع الدولي للضغط على الاحتلال لوقف إطلاق النار بشكل فوري، وتنفيذ قرار مجلس الأمن (1701) والذي يخص حل النزاع بين لبنان والاحتلال، حيث أبدى لبنان استعداده للتطبيق الفوري لهذا القرار.