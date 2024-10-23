"هيئة الطوارئ الشعبية" في البترون: لإعادة النظر والتدقيق بفواتير الكهرباء الكيفيّة والعشوائية

رفعت "هيئة الطوارئ الشعبية في منطقة البترون" كتابا، اليوم، الى كل من وزير الطاقة والكهرباء في حكومة تصريف الاعمال المهندس وليد فيّاض والمدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، طالبتهما، بموجبه "بإعادة النظر والتدقيق بفواتير الكهرباء الكيفيّة والعشوائية والملغومة، فهذه الفواتير تفتقر الى الحد الادنى من الدقة العلمية والرقمية، وعلى سبيل المثال لا الحصر:

- ان الفاتورة لا تتضمّن رقـــم العداد سابقا ً (رقم العداد الذي استوفيت الفاتورة السابقة ما قبل الاخيرة على اساسه) ورقم العداد حاليا ً ( رقم العداد الحالي لكي يظهر مقدار الكيلوات المستهلكة الذي على اساسه تحدد قيمة الفاتورة الحالية) .

- إن الاسلوب المعتمد في الادارة المركزية لشركة كهرباء لبنان لتحديد قيمة الفاتورة هو اسلوب تقديري وليس اسلوبا ً فعليا ً وعلميا ً يرتكز الى المعيار الرقمي الفعلي للاستهلاك، وحيث ان الفواتير تشوبها نواقص واخطاء ممّا يجعلها غير متوجبة، وبالاخص فواتير الستة اشهر الاخيرة ( اشهر 9 و10 و11 و12 /2023 ، وشهرَي 1 و2 /2024 )".

وطالبت الهيئة من "وزير الطاقة والمدير العام لكهرباء لبنان الايعاز الى الادارة المعنية بإعادة التدقيق في فواتير منطقة البترون للاشهر الستة الاخيرة وتصحيحها - اعتماد اسلوب رقمي واضح وصحيح في تحديد قيمة الفاتورة على اساس الاستهلاك الفعلي وليس الكيفي والتقديري عبر تبيان رقم العداد بشكل تسلسلي واضح ودقيق".