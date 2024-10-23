شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب جارتها الشمالية.. كوريا الجنوبية تتوعد بإرسال أسلحة لأوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت كوريا الجنوبية الثلاثاء من أنها قد تفكر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة ردا على مزاعم إرسال كوريا الشمالية قوات إلى روسيا، في حين نفت كل من كوريا الشمالية وروسيا هذه التحركات.

واعتبر أمين عام الناتو أن ذلك سيمثل "تصعيدا كبيرا"، وكانت تصريحات كوريا الجنوبية تهدف على ما يبدو إلى الضغط على روسيا لعدم جلب القوات الكورية الشمالية إلى حربها ضد أوكرانيا.

ويشعر المسؤولون الكوريون الجنوبيون بالقلق من أن روسيا قد تكافئ كوريا الشمالية من خلال منحها تقنيات أسلحة متقدمة يمكن أن تعزز برامجها النووية والصاروخية التى تستهدف كوريا الجنوبية. مجلس الأمن القومي وأدان كبار المسؤولين الكوريين الجنوبيين، في اجتماع طارئ لمجلس الأمن القومي، مزاعم إرسال كوريا الشمالية قوات باعتبارها "تهديدا خطيرا للأمن" لكوريا الجنوبية والمجتمع الدولي.

ووصفوا كوريا الشمالية بأنها "مجموعة إجرامية" تجبر شبابها على الخدمة كمرتزقة لروسيا في حرب غير مبررة، وفقا لبيان مكتب الرئاسة الكورية الجنوبية.