أمير قطر والمستشار الألماني بحثا بالأوضاع في غزة ولبنان وضرورة تكثيف الجهود لخفض التصعيد

أشار الديوان الملكي القطري إلى أنّ "أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني عقد جلسة مباحثات رسميّة مع المستشار الألماني أولاف شولتس، في قصر ميزابيرغ في ولاية براندنبورغ، جرى خلالها استعراض علاقات الصّداقة والتّعاون القائمة بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها في المجالات كافّة، لا سيّما الاستثمار والاقتصاد والتّجارة".

وأوضح أنّ "الجلسة تناولت أيضًا مستجدّات القضايا الإقليميّة والدّوليّة ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدّمتها تطوّرات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينيّة المحتلّة ولبنان، وضرورة تكثيف الجهود لخفض التّصعيد في الشّرق الأوسط، والتّوصّل إلى وقف إطلاق النّار".

في السّياق، لفت أمير قطر في تصريح، إلى "أنّني ناقشت مع الرّئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في برلين، ومع المستشار أولاف شولتس، تطلّعاتنا المشتركة لتوطيد تعاوننا الثّنائي، وتوسيع نطاقه في المجالات السّياسيّة والاقتصاديّة والتّجاريّة، الّتي نحرص معًا على تنميتها باستمرار من خلال جهودنا المشتركة وشراكاتنا الاستراتيجيّة واستثماراتنا المتبادلة على الصّعيدَين الثّنائي والمتعدّد الأطراف، بما يتماشى مع مصالح بلدينا ويحقّق الازدهار والرّخاء للشّعبين الصّديقين".