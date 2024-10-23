الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع الرئيس الإسرائيلي الجهود الجارية لتهدئة التوتر في المنطقة

أعلنت الخارجية الأميركية، أن "وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع الرئيس الإسرائيلي اسحاق هرتوسغ الجهود الجارية لتهدئة التوتر في المنطقة". وقالت الخارجية الأميركية: "بلينكن أكد على أهمية إنهاء الحرب بما يضمن إطلاق الأسرى ويهيئ الظروف لاستقرار إقليمي أوسع". ولفت إلى "ضرورة إعادة إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

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