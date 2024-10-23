الأمين العام للأمم المتحدة يدعو لدعم حماية التنوع البيولوجي في مؤتمر الأطراف بكولومبيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ممثلي حوالي 190 دولة إلى تعزيز الجهود المبذولة للحفاظ على التنوع البيولوجي، من خلال خطة طموحة تهدف إلى وقف تدهور الموائل الطبيعية، لحماية الأنواع المهددة، وصون النظم البيئية.

وأكد خلال كلمته في افتتاح مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP16) الذي يُعقد في مدينة كالي بكولومبيا، أهمية الالتزام بالإطار العالمي التاريخي “كونمينغ-مونتريال”، الذي تم الاتفاق عليه في عام 2022، بوصفه خارطة طريق شاملة لحماية التنوع البيولوجي.

وشدد على ضرورة الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ الفعلي عبر وضع خطط وطنية واضحة تتماشى مع الأهداف العالمية، وتعزيز آليات الرصد والشفافية، وضمان الالتزام بالتعهدات المالية، مشيرًا إلى الدور الحاسم للمجتمعات المحلية في الحفاظ على التنوع البيولوجي، داعيًا إلى تعبئة استثمارات ضخمة لتحقيق أهداف الإطار، منوهًا إلى تعرض البلدان النامية للاستغلال، مطالبًا بتخصيص الموارد التي يستفيد منها العالم لحماية هذه الدول.

من جانبها، شددت رئيسة المؤتمر ووزيرة البيئة الكولومبية سوزانا محمد، على ضرورة إعادة النظر في نماذج التنمية لتكون أكثر استدامة, والربط بين الحفاظ على التنوع البيولوجي والعمل المناخي، موضحةً أن استعادة النظم البيئية بشكل فعال يمكن أن تسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتحقيق استقرار المناخ.

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