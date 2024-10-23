مايا رعيدي تبكي متأثرة لهذا السبب

ميرنا وليد - بيروت - شاركت ملكة جمال لبنان لعام 2018، مايا رعيدي، متابعيها عبر حسابها الرسمي، مقطع فيديو جديد لها.

ودعمت مايا في الفيديو بلدها لبنان الذي يتعرض للقصف والدمار في الحرب القائمة فيه، وتحدثت عن الوضع الصعب والقلق الذي يعيشه جميع اللبنانيين داخل لبنان وفي الخارج خاصة، إذ أن مايا تعيش في لندن.

وظهرت مايا في الفيديو وهي تبكي متأثرة أثناء حديثها عن لبنان، واللافت ان حديثها كان باللغة الإنكليزية.

يُذكر ان مايا كانت تزوجت قبل شهرين في اليونان من الشاب فهمي كاراغولا نجل السيدة سهام تويني من من طليقها رجل الأعمال كريم كاراغولا.

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