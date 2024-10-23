هكذا ردت النجمة الهندية بارينيتا بورثاكور على تشبيهها بوفاء عامر - بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تحدثت النجمة الهندية بارينيتا بورثاكور عن الشبه الكبير الذي يجمعها بالممثلة المصرية وفاء عامر، ووصفتها بأنها "سوبر ستار"، في فيديو نشرته عبر حسابها، أشارت بارينيتا إلى أن إحدى صديقاتها لاحظت هذا الشبه، وهو أمر تقدره كثيراً، خاصةً وأن وفاء عامر تعتبر فنانة مؤثرة وشهيرة، وأعربت بارينيتا عن سعادتها بوجود "نسخة مصرية" منها، ووجهت رسالة باللغة العربية للجمهور المصري والعربي قالت فيها إنها تحب مصر والمصريين والوطن العربي بأسره.



من جانبها، علقت وفاء عامر على الفيديو بكتابة: "شكراً جزيلاً حبيبتي"، مما أثار تفاعلاً وإعجاباً كبيراً من الجمهور.

تجدر الإشارة إلى أن بارينيتا بورثاكور شاركت في العديد من الأعمال الهندية الناجحة، منها المسلسل الرومانسي "بلا ملجأ" عام 2018، و"ومن الحب ما قتل" عام 2015، والذي عُرض في 469 حلقة.