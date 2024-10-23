شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت يمتع الجمهور بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان.. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت منذ قليل حفل "جسور الإبداع بين مصر واليابان أمام الأهرامات" والذي أقامته سفارة اليابان بالقاهرة، بمنطقة الصوت والضوء، وذلك بحضور عدد من كبار الدولة والفنانين والإعلاميين، مثل النجمة بشرى، ووزير الاستثمار حسن الخطيب، وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي، ولفيف من الإعلاميين.

وأحيا الحفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والذي قدم خلال الحفل لفيف من المقطوعات الموسيقية مثل "رابسوديه عربية"، و"مسألة مبدأ" و"في هويد الليل"، و"قضية عم أحمد" وسط تفاعل جمهوري كبير.

وكان الموسيقار الكبير عمر خيرت قدم حفل خلال فعاليات مهرجان الموسيقى العربية، والذى رفع شعار كامل العدد، وتفاعل الجمهور مع كل مقطوعاته الموسيقية، وقدم مجموعة من أشهر الأعمال الذي تركت بصمة كبيرة مع الجمهور، منها الخواجة عبد القادر والبخيل وأنا، وخلى بالك من عقلك، وقضية عم أحمد، مسألة مبدأ، وعارفة، وخايف من بكرة ليه، وزى الهوى، وصابر ياعم صابر، ومافيا، وفيها حاجة حلوة، و100 سنة سينما والداعية والعاصفة وفيها حاجه حلوة وامتي الزمان يسمح يا جميل.



الحفل



العاب نارية خلال الحفل



الفرقة الموسيقية



الفنانة بشرى



الموسيقار عمر خيرت



النائب عبد الهدى القصبى



النائب علاء عابد والإعلامية بسمة وهبة



جانب من الحضور فى حفل حفل جسور الإبداع بين مصر والصين



جانب من حضور الجالية الصينية



حضور كبير على الحفل



حفل جسور الإبداع بين مصر واليابان



حفل جسور الإبداع



سفير الصين و وزير الأستثمار حسن الخطيب



عازف



عمر خيرت يمتع الجمهور بحفل جسور الإبداع بين مصر واليابان



وزير الاستثمار حسن الخطيب وسفير اليابان في القاهرة أوكا هيروشي