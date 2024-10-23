بيلي إيليش تتعرض لإصابة وهذه التفاصيل

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ميرنا وليد - بيروت - تعرضت النجمة العالمية بيلي إيليش لإصابة حيث أنها تعثرت وسقطت على الدرج خلال مغادرتها المسرح في حفلها في قاعة ماديسون سكوير غاردن في نيويورك New York City's Madison Square Garden كجزء من جولتها "Hit Me Hard and Soft".
وفي اليوم الثاني استمرت إيليش في العمل حيث قدمت أغنيتي "Wildflower" و"Birds of a Feather" خلال ظهورها الرابع كضيفة موسيقية في برنامج Saturday Night Live.
يذكر أن إيليش تستمر في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 من خلال حفلها في ملعب State Farm Arena في أتلانتا.
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