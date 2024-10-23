دينا الشربيني تنال هذه الجائزة عن دورها في " كامل العدد "

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية دينا الشربيني على صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي، صورة لجائزة أفضل ممثلة بعمل كوميدي، التي حصلت عليها للعام الثاني على التوالي من جوائز رمضان للإبداع 2024 عن مسلسل "كامل العدد+1".



وكتبت الشربيني تعليقاً: "مبسوطة جدًا بفوزي بجائزة أفضل ممثلة في الكوميديا للسنة التانية على التوالي، وممتنة جدًا وبشكر كل شخص اشتغل على مشروع كامل العدد وأحب اشكر كل شخص اخد من وقته وأداني صوته".

وتشارك الممثلة المصرية دينا الشربيني في موسم رمضان 2025 بالجزء الثالث من مسلسل "كامل العدد".