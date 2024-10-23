شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية بين وجهة "مسار" و"المواقف السهلة" لتحسين تجربة وصول الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور والمشغل لوجهة "مسار"، عن توقيع اتفاقية مع شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking)، تتولى بموجبها الأخيرة تشغيل وإدارة عمليات وخدمات إدارة مواقف السيارات التي تتجاوز سعتها 5700 موقف، موزعة على أربعة مرافق ضمن الوجهة، وهو ما يُسهم في توفير تجربة زيارة مريحة وميسرة.

تأتي هذه الاتفاقية في وقت مهم، حيث تعيش الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.

ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل مراسم التوقيع الذي جرى في مكة المكرمة الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking) الرئيس التنفيذي الأستاذ سلمان الحقباني، بحضور عددٍ من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.

وعلى هامش التوقيع، أوضح الأستاذ سلمان الحقباني "أن التعاون مع وجهة "مسار" يُعد خطوة إستراتيجية للشركة"، مؤكدًا التزام "المواقف السهلة" بتقديم الحلول الذكية والفعّالة لتسهيل وصول الزوار، مضيفًا أن هذه الشراكة تُمثل فرصة لإظهار قدرات الشركة وتقنياتها المتطورة، والأساليب المبتكرة في إدارة مواقف السيارات؛ تلبيةً لاحتياجات زوار الوجهة.

من جانبه، عبَّر الأستاذ ياسر أبو عتيق عن سعادته بالتعاون مع شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking)، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود شركة أم القرى المتواصلة لتسهيل إجراءات وصول الزوار وتحسين تجربتهم، مما يعزز من مكانة "مسار" بوصفها وجهة رائدة ومتكاملة تقدم تجربة استثنائية لسكان مكة المكرمة وزوارها.

الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".