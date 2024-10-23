شكرا لقرائتكم خبر توقيع اتفاقية بين وجهة "مسار" و"المواقف السهلة" لتحسين تجربة وصول الزوار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأتي هذه الاتفاقية في وقت مهم، حيث تعيش الوجهة مرحلة محورية بتعيين مشغلي مرافق البنية التحتية في إطار استعداداتها لاستقبال الزوار.
ومثَّل شركة أم القرى للتنمية والإعمار في حفل مراسم التوقيع الذي جرى في مكة المكرمة الرئيس التنفيذي الأستاذ ياسر بن عبدالعزيز أبو عتيق، فيما مثَّل شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking) الرئيس التنفيذي الأستاذ سلمان الحقباني، بحضور عددٍ من الشخصيات المهمة وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الشركتين.
وعلى هامش التوقيع، أوضح الأستاذ سلمان الحقباني "أن التعاون مع وجهة "مسار" يُعد خطوة إستراتيجية للشركة"، مؤكدًا التزام "المواقف السهلة" بتقديم الحلول الذكية والفعّالة لتسهيل وصول الزوار، مضيفًا أن هذه الشراكة تُمثل فرصة لإظهار قدرات الشركة وتقنياتها المتطورة، والأساليب المبتكرة في إدارة مواقف السيارات؛ تلبيةً لاحتياجات زوار الوجهة.
من جانبه، عبَّر الأستاذ ياسر أبو عتيق عن سعادته بالتعاون مع شركة "المواقف السهلة" (Easy Parking)، مشيرًا إلى أن الاتفاقية تأتي ضمن جهود شركة أم القرى المتواصلة لتسهيل إجراءات وصول الزوار وتحسين تجربتهم، مما يعزز من مكانة "مسار" بوصفها وجهة رائدة ومتكاملة تقدم تجربة استثنائية لسكان مكة المكرمة وزوارها.
الجدير بالذكر أن وجهة "مسار" تُعدُّ وجهة حضرية ذات رؤية تنموية واستثمارية، تتبنَّى أعلى معايير صناعة الوجهات، وتُسهم في تعزيز جودة حياة الإنسان من أهالي العاصمة المقدسة وزوارها، مدعومةً بجودة مرافقها وخدماتها، فضلًا عن تقديمها منظومة استثمارية متكاملة ومتنوعة؛ لترسم بذلك "المسار لمستقبل مكة المكرمة".
كانت هذه تفاصيل خبر توقيع اتفاقية بين وجهة "مسار" و"المواقف السهلة" لتحسين تجربة وصول الزوار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.