شكرا لقرائتكم خبر عن "الكشافة السعودية".. دعوة لتمكين الشباب بالمشاركة في "جائزة الإبداع الكشفي العربي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت جمعية الكشافة العربية السعودية كافة قطاعاتها في مختلف مناطق ومحافظات المملكة إلى المشاركة في "جائزة الإبداع الكشفي العربي"، التي تنظمها المنظمة الكشفية العربية – الإقليم الكشفي العربي.

دعم وتمكين الشباب

وتأتي هذه الجائزة كجزء من مبادرة تهدف إلى تمكين الشباب من قيادة جمعياتهم الوطنية نحو مستقبل أكثر إشراقًا، مع التركيز على دعم أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعزيز دور الشباب في تحقيق تأثير إيجابي من خلال الكشفية والمبادرات المجتمعية.

وأوضحت الجمعية أن الجائزة موجهة للشباب من الفئة العمرية 18 إلى 30 عامًا، حيث يمكنهم تقديم مشاريع تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشارت الجمعية إلى أن آخر موعد لاستلام المشاريع هو يوم الأحد الموافق 10 نوفمبر 2024، على أن يتم التقديم عبر الجمعية.