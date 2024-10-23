اخبار السعوديه

وزير الخارجية يبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع مدير مكتب "زيلينسكي"

0 نشر
واس - الرياض 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يبحث الأزمة الأوكرانية الروسية مع مدير مكتب "زيلينسكي" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أندريه يرماك.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، ومناقشة تطورات الأزمة الأوكرانية الروسية، والجهود المبذولة بشأنها.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا