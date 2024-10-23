شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المساء.. أمطار خفيفة على الشرقية والرياض وغزيرة في مكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أمطار خفيفة على الشرقية والرياض وغزيرة على مكة المكرمة، خلال ساعات المساء، تمتد حتى الساعة 1 بعد منتصف ليل الأربعاء.

ففي المنطقة الشرقية تشهد الخفجي والنعيرية وقرية العليا وحفر الباطن استمرار الأمطار الخفيفة.

وفي الرياض تستمر الأمطار الخفيفة على الدوادمي وعفيف.

وتشمل التأثيرات المصاحبة رياحًا نشطة، وتدنيًا في الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية. أمطار غزيرة وفي منطقة مكة المكرمة، نبه مركز الأرصاد من أمطار غزيرة على الخرمة وتربة.

ويصاحب الأمطار رياح شديدة السرعة، وانعدامًا في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وصواعق رعدية.