بلينكن وصل إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية لبحث التطورات في المنطقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.

ويزور بلينكن السعودية بعد أن التقى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، تأخرت مغادرة وزير الخارجية الأميركي امن تل أبيب بسبب صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل، بفعل إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.