اخبار العالم

بلينكن وصل إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية

0 نشر
0 تبليغ

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى في إطار جولته الإقليمية لبحث التطورات في المنطقة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والعدوان على لبنان.

ويزور بلينكن السعودية بعد أن التقى المسؤولين الإسرائيليين في تل أبيب.

وفي وقت سابق من اليوم، تأخرت مغادرة وزير الخارجية الأميركي امن تل أبيب بسبب صفارات الإنذار في وسط وشمال إسرائيل، بفعل إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان.

كانت هذه تفاصيل خبر بلينكن وصل إلى السعودية في إطار جولته الإقليمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا