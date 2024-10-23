شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب اليوم في السعودية.. عيار 21 يرتفع إلى 290.25 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعها، خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب اليوم في السعودية سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء، في السعودية، 331.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم الأربعاء، في السعودية، 304 ريالات. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم الأربعاء، في السعودية، إلى 290.25 ريال.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم الأربعاء، في السعودية، 248.75 ريال.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 14، اليوم الأربعاء، في السعودية، 193.50 ريال. أسعار الذهب في السعودية وارتفع سعر جرام الذهب عيار 12، اليوم الأربعاء، في السعودية، إلى 165.75 ريال.

وسجل سعر أوقية الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 10318 ريالا.

وبلغ سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء في السعودية، 2322.25 ريال. أسعار الذهب عالميا وارتفعت أسعار الذهب عالميا، إلى مستوى قياسي في التعاملات الآسيوية اليوم، لتواصل سلسلة من المكاسب الأخيرة.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية إلى مستوى قياسي بلغ 2750.35 دولار للأوقية، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.2% لتصل إلى 2764.15 دولار للأوقية.

وانخفضت الفضة بنسبة 0.5% لتبلغ 34.885 دولار للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.5% ليسجل 1046.10 دولار للأوقية.