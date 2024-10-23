شكرا لقرائتكم خبر عن صكوك المملكة.. "إدارة الدين" يقفل طرح أكتوبر بـ7.830 مليار ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن المركز الوطني لإدارة الدين الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أكتوبر 2024م ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث تم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 7.830 مليار ريال سعودي (سبعة مليارات وثمان مائة وثلاثون مليون ريال سعودي).
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 823 مليون ريال سعودي (ثمان مائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
وبلغت الشريحة الرابعة 1.437 مليار (مليار وأربع مائه وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.070 مليار (ثلاثة مليار وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.
وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى 5 شرائح، بلغ حجم الشريحة الأولى 823 مليون ريال سعودي (ثمان مائة وثلاثة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2029 ميلادي. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
صكوك حكومية ادخارية للأفراد متوافقة مع الشريعة الإسلامية صادرة عن حكومة #المملكة #اليوم | #رؤية_السعودية_2030 | @MOFKSA— صحيفة اليوم (@alyaum) February 1, 2024
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صكوك المملكةوبلغت الشريحة الثانية 320 مليون (ثلاث مائة وعشرون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2031 ميلادي، وبلغت الشريحة الثالثة 2.180 مليار ريال سعودي (ملياران ومئة وثمانون مليون ريال سعودي) لصكوك تُستحق في عام 2034 ميلادي.
وبلغت الشريحة الرابعة 1.437 مليار (مليار وأربع مائه وسبعة وثلاثون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2036 ميلادي، وبلغت الشريحة الخامسة 3.070 مليار (ثلاثة مليار وسبعون مليون ريال سعودي) لصكوك تستحق في عام 2039 ميلادي.