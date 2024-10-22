شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل الأردنى يصل إلى السعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل ملك الأردن الملك عبدالله الثانى، اليوم الثلاثاء، إلى مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، ورافقه خلال الزيارة ولى العهد الأردنى الأمير الحسين بن عبدالله الثانى، ووزير الخارجية الأردنى أيمن الصفدى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، أنه كان فى استقبال ملك الأردن لدى وصوله مطار الملك خالد الدولي، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ونائب أمير منطقة الرياض الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن نايف بن بندر السديري وعدد من المسؤولين.

وأوضحت أنه من المقرر بحث فرص تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين بمختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية، وتطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.