شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن "بريكس" والدول المشاركة فى تأسيسها والان مع تفاصيل الخبر

تعد كلمة بريكس أو بالإنجليزية: BRICS - Brazil, Russia, India, China and South Africa)‏، مختصر الأحرف الأولى باللغة الإنجليزية المكونة لأسماء الدول المشاركة في هذا التجمع الاقتصادي وهي حالياً: البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، وكان هذا التجمع يدعى سابقاً «بريك» أو بالإنجليزية: BRIC - Brazil, Russia, India and China)‏ قبل انضمام جنوب أفريقيا إلى المجموعة عام 2010، ليضاف إلى المسمى الحرف S الخاص باسمها ويصبح اسم المجموعة «بريكس».

وتم تعديل الاسم ليصبح «بريكس بلس» أو بالإنجليزية: BRICS Plus)‏ بعد إعلان الرئيس الجنوب الأفريقي في 24 أغسطس 2023 خلال قمة البريكس المنعقدة في بلده عن قبول إنضمام 5 دول جديدة للبريكس وهي السعودية، الإمارات، مصر، إثيوبيا، إيران، وذلك اعتباراً من 1 يناير 2024.

وبحسب المعلومات عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع المؤسسة (البرازيل وروسيا والهند والصين) في يكاترينبورغ بروسيا في يونيو 2009 حيث تضمنت الإعلان عن تأسيس نظام عالمى ثنائي القطبية. وعُقِدَ أول لقاء على المستوى الأعلى لزعماء دول «بريك» في يوليو عام 2008، وذلك في جزيرة هوكايدو اليابانية حيث اجتمعت آنذاك قمة «الثماني الكبرى».

وشارك في قمة «بريك» رئيس روسيا فلاديمير بوتين ورئيس الصين هو جين تاو ورئيس وزراء الهند مانموهان سينغ ورئيس البرازيل لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، واتفق رؤساء الدول على مواصلة التنسيق في القضايا الاقتصادية العالمية، بما فيها التعاون في النظام العالمي المالي وحل قضايا إمدادات الغذاء.

وانطلقت الثلاثاء قمة مجموعة بريكس المنعقدة فى مدينة قازان الروسية، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، وهى القمة التى تشهد مشاركة مصر للمرة الأولى كعضو فى التجمع، منذ انضمامها رسميًا له مطلع العام الجاري.



كما شاركت 32 دولة فى القمة من بينها 24 دولة ستكون ممثلة على مستوى القادة، وتأتى القمة الـ16 فى أعقاب نسخة تاريخية عُقدت فى جنوب أفريقيا العام الماضى حيث شهد العالم انضمام الأعضاء الجدد إلى إطار آلية بريكس، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.

وقالت شبكة تلفزيون الصين الدولية سى جى تى أن فى نسختها العربية أن آلية تعاون مجموعة بريكس جذابة للغاية للاقتصادات الناشئة.

