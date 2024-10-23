شكرا لقرائتكم خبر عن بدأت من الإنترنت.. كيف خطط سفاح التجمع لقتل ضحاياه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أن تقدم "سفاح التجمع" بالاستئناف على حكم إعدامه، تستعد محكمة الاستئناف لتحديد جلسة نظر استئناف المتهم خلال أيام، واليوم السابع يكشف فى النقاط التالية كيف تخلص سفاح التجمع من ضحاياه طبقا لحيثيات محكمة فى جنايات القاهرة.

وقالت المحكمة فى حيثياتها، إن المتهم صار فى طريق الشيطان، وتعاطى المواد المخدرة، وأصبح عدوا للنساء يعاشرهن ليؤكد لنفسه قدرته تحت تأثير المخدرات، إلى أن وجد ضالته فى أحد المواقع التى تنشر وتبيح معاشرة الأموات من النساء، فقرر تجربة هذه الجريمة بقتل النساء بعد معاشرتهن، ومن ثم ممارسة الجنس مع جثثهن.

وأضافت المحكمة، أن المتهم كان يتخير السيدات من الساقطات حتى لا يتعرض للسؤال عن غيابهن بعد قتلهن، وتحقق له ما أراد مع الضحايا الثلاثة.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار ياسر الأحمداوى، بإعدام سفاح التجمع، كما أمرت المحكمة بمحو وإعدام مقاطع الفيديو المصورة للجرائم.

تفاصيل جرائم سفاح التجمع كان النيابة العامة أعلنت فى 28 مايو الماضى تفاصل جرائم سفاح التجمع حيث ورود للنيابة إخطار يوم 16 مايو بالعثور على جثة سيدة مجهولة ملقى بطريق 30 يونيو بمحافظة بور سعيد.

- أصدرت النيابة قرار برفعِ البصمات العشرية "أصابع اليدين" والتصوير الجنائى لـ جثة المجنى عليها وصولًا لتحديد هويتها.

- توصلت تحريات الشرطة إلى شخصية المجنى عيلها من بصمتها وأنها متزوجة.

- كما توصلت التحريات إلى قاتلها ويدعى "كريم محمد سليم" الذى تعرف عليها واصطحبها لمسكنه بالقطامية لتعاطى المواد المخدرة وقام بقتلها وتخلص من جثمانها بمكان العثور عليه.

- تم ضبط المتهم والسيارة المستخدمة فى نقل الجثة وكذا هاتفين محمولين له.

- اعترف المتهم بالتعرف على الفتيات واصطحابهن لمسكنه لممارسة أفعال غير مألوفة ثم يقوم بقتلهن بعد تعاطى المخدرات وتصوير تلك المقاطع باستخدام هاتفيه.

- بتفريغ هواتف المتهم كشفت عن قيامه بتصويره جريمة قتل لسيدة ثانية عثر على جثمانها يوم 13 إبريل الماضى على جانب طريق 30 يونيو فى اتجاه محافظة الإسماعيلية.

- أمرت النيابة العامة بحصر حالات العثور على الجثامين المجهولة، التى جرت فى وقت معاصر للواقعتين، وفى محيط مسكن المتهم.

- تبين للنيابة العامة وجود محضر رقم 19053 لسنة 2023 جنح التجمع الأول، للعثور على جثة لسيدة ثالثة تتشابه معهما فى ذات ظروفهما.

- تم تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية بتهمة قتل 3 سيدات.