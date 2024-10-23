شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب اختبار Playtest الغامض من Nintendo.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قامت شركة Nintendo بتحديث الموقع الرسمي لبرنامجها الغامض "Switch Online: Playtest Program" مؤخرا، وكشفت بشكل خاص عن مزيد من المعلومات للمشاركين حول ما يتضمنه البرنامج، حيث سيبدأ في 23 أكتوبر وسيتطلب تنزيلًا بحجم 2.2 جيجابايت، يتعلق بلعبة جديدة تمامًا لم يتم ذكر اسمها، وهو متاح فقط لحوالي 10000 شخص سجلوا بالفعل في البرنامج.

وبحسب موقع the Verge ، تتميز هذه اللعبة بطابعها الجماعي القوي، حيث يتعين على اللاعبين العمل معًا لتطوير كوكب شاسع من خلال جمع الموارد وإظهار الإبداع.

وسيواجه اللاعبون "أراضي وأعداء وموارد جديدة" أثناء تقدمهم واستخدامهم "منارات" تخلق مناطق لتطوير البيئة المحيطة بالمكان الذي يتم وضعهم فيه، وهذه المناطق منارات شخصية - يمكن للاعبين فقط "تحريك أو رفع أو تحرير العناصر" في المناطق التي وضعوها ولا يمكنهم تحرير أي شيء داخل منارة شخص آخر.

وهناك مركز اجتماعي منفصل يسمى "Dev Core" حيث يمكن للاعبين رفع المستوى والحصول على العناصر والتفاعل مع بعضهم البعض، تصف نينتندو أيضًا "ميزات UGC (محتوى من إنشاء المستخدم)" لإنشاء محتوى مخصص ومشاركته، ولكن يتعين على اللاعبين اجتياز اختبار داخل اللعبة "لإظهار فهمك لأهمية التواصل المحترم" قبل أن يتم فتح هذه القدرة.

فى لمحة سريعة، تشترك اللعبة في بعض أوجه التشابه مع ألعاب MMOs المناسبة للعائلة مثل Minecraft وRoblox، إما أن يكون عنوان IP جديدًا تمامًا (بحيث لا يضم أي شخصيات Nintendo يمكن التعرف عليها) أو أنه مجرد بديل لنظام اللعبة نفسه - مما يعني أنه قد يكون جزءًا من امتياز موجود عند الإصدار، كل ما نعرفه على وجه اليقين هو أن التكهنات السابقة التي تشير إلى أن اختبار اللعب سيجلب عناوين GameCube إلى خدمة Nintendo Switch Online يمكن أن تنتهي على الأرجح.