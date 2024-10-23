شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تسريب اختبار Playtest الغامض من Nintendo.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت سماح لبيبالأربعاء، 23 أكتوبر 2024 04:00 ص
قامت شركة Nintendo بتحديث الموقع الرسمي لبرنامجها الغامض "Switch Online: Playtest Program" مؤخرا، وكشفت بشكل خاص عن مزيد من المعلومات للمشاركين حول ما يتضمنه البرنامج، حيث سيبدأ في 23 أكتوبر وسيتطلب تنزيلًا بحجم 2.2 جيجابايت، يتعلق بلعبة جديدة تمامًا لم يتم ذكر اسمها، وهو متاح فقط لحوالي 10000 شخص سجلوا بالفعل في البرنامج.
وبحسب موقع the Verge ، تتميز هذه اللعبة بطابعها الجماعي القوي، حيث يتعين على اللاعبين العمل معًا لتطوير كوكب شاسع من خلال جمع الموارد وإظهار الإبداع.
وسيواجه اللاعبون "أراضي وأعداء وموارد جديدة" أثناء تقدمهم واستخدامهم "منارات" تخلق مناطق لتطوير البيئة المحيطة بالمكان الذي يتم وضعهم فيه، وهذه المناطق منارات شخصية - يمكن للاعبين فقط "تحريك أو رفع أو تحرير العناصر" في المناطق التي وضعوها ولا يمكنهم تحرير أي شيء داخل منارة شخص آخر.
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