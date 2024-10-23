ذكر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة، "أننا نتشارك المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة وفكرة تسريب المعلومات مخيف". وقال: "سيكون ردنا على إيران مؤلما وإذا تصور أحد أنه قادر على منعنا من الرد فهو مخطئ".

كانت هذه تفاصيل خبر مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة: سيكون ردنا على إيران مؤلما وإذا تصور أحد أنه قادر على منعنا من الرد فهو مخطئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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