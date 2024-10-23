قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة إذنا غرب الخليل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء الثلاثاء بلدة إذنا غرب مدينة الخليل. وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا في منطقة خلة اللبيد، وأوقفت الفلسطينيين ودققت في بطاقاتهم.

وتواصل قوات الاحتلال منذ نحو شهرين اقتحامها للبلدة بشكل يومي، وما تزال تغلق مدخلها الرئيس، وتمنع الأهالي من الخروج منها عبر الطرق الترابية الفرعية.

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