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قوات الجيش تحبط ثلاث محاولات تسلل حوثية شمال وغرب تعز

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المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت قوات الجيش الوطني، إحباط ثلاث محاولات تسلل لمليشيا الحوثي خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية، بمحافظة تعز (جنوب غرب اليمن).

وقال إعلام محور تعز في بيانات منفصلة، إن قوات الجيش أحبطت ثلاث محاولات تسلل للمليشيا أمس الثلاثاء، خلال فترتي الصباح والمساء.

وفي وقت متأخر من مساء أمس، أكد محور تعز أن قواته أحبطت محاولة تسلل لمليشيا الحوثي باتجاه مواقعها في جبهة العنين مديرية جبل حبشي غرب مدينة تعز، وذلك بعد وقت قصير من إعلانه إحباط محاولة مماثلة في جبهة عصيفرة شمال مدينة تعز.

وصباح أمس أعلن محور تعز العسكري إحباط محاولة تسلل للمليشيا في جبهة الضباب غربي المدينة، وإصابة أحد العناصر المتسللة برصاص قوات الجيش أثناء التصدي للمحاولة.

وتأتي هذه المحاولات ضمن الاعتداءات المتواصلة التي تشنها مليشيا الحوثي الإرهابية على مواقع الجيش والأحياء المدنية في المحافظة التي تحاصرها منذ عشر سنوات.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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