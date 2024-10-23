كارلا حداد تنتقل للعمل في اليونان وترد على منتقدي خطوتها

ميرنا وليد - بيروت - شاركت مقدمة البرامج اللبنانية كارلا حداد، متابعيها عبر حسابها الرسمي، صور جديدة لها، ظهرت فيها من داخل الطائرة.



وكشفت كارلا في صورة أخرى نشرتها عبر خاصية الستوري على صفحتها، عن وصولها إلى اليونان للقيام بعمل ما.

وتعرضت كارلا للانتقادات بسبب خطوتها هذه، واستكمال عملها في ظل الحرب القائمة في لبنان، لترد كارلا على هذه الانتقادات في منشور آخر كتبت فيه: "منسافر لنشتغل ونسترزق بس قلبنا مكسور وموجوع وعتلانين هم عيلنا ويلنا نشتغل وويلنا نسكر باب رزقنا" .

وأضافت: "منسافر وبدل ما نفرح منبكي عبلدنا وشعبنا وحظنا وكل ما نشوف شعب عايش طبيعي بيتمتع بحقوقه البسيطة منتعجب ومنقول ليه مش نحنا.شو هالصليب يلي حامله هالبلد الصغير يلي عم بتنهشوا شياطين العالم".