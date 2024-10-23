ميرنا وليد - بيروت - أظهرت امرأة تُعرف باسم "المرأة الأكثر نشاطاً جنـ سياً في أستراليا" نتائج عملية تجميل أنفها.

شاركت آني نايت، 26 عاماً، مؤخراً مقطع فيديو عبر صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي يظهر صورًا قبل وبعد لأنفها الجديد بعد خضوعها لعملية جراحية بقيمة 23 ألف دولار تجميل الأنف.

وتوجهت نايت بالسؤال لمعجبيها :"كم تبدو أفضل؟ لقد كرهت دائماً مدى نحافته في القمة، انظروا كيف كان هناك نتوء هنا والآن أصبح صغيراً ولطيفاً حقاً".

وقالت آني لصحيفة ديلي ميل أستراليا إنها أجرت عملية تجميل أنفها في أغسطس/آب، وقد منحها ذلك "المزيد من الثقة، كان أنفي بالفعل شيئاً لم يعجبني، لقد قررت أخيراً إنجاز ذلك هذا العام لأنني أستطيع تحمل تكاليفه وكنت أعلم أنني لن أندم على ذلك، لقد منحني المزيد من الثقة وأنا سعيد للغاية لأنني أنجزت ذلك."

كانت هذه تفاصيل خبر المرأة الأكثر نشاطاً جنسـ ياً تكشف نتائج آخر عملياتها التجميلية .. كلفتها تخطت الـ 20 ألف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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