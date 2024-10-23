أكرم حسني يعلق على تكريمه بجائزة "الأب القدوة"

نشر الفنان أكرم حسني عبر صفحته الرسمية على "إنستغرام" صورًا من فعالية تكريمه من وزيرة التضامن الاجتماعي بجائزة "الأب القدوة" لعام 2024، وكتب معلقًا على الصور: "شكراً معالي وزيرة التضامن الاجتماعي دكتور مايا مرسي على تكريمي عن مسلسل بابا جه في احتفالية الأب القدوة".

وخلال الاحتفالية، أشادت وزيرة التضامن الاجتماعي بمسلسل "بابا جه" ودور أكرم حسني، وذلك لتميز العمل في إلقاء الضوء على دور الأب والأم في بناء الأسرة.

من ناحية أخرى، يستعد أكرم حسني لخوض موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل "الكابتن"، ويتعاون فيه مع المخرج معتز التوني الذي يعمل حاليًا على اختيار باقي الأبطال.

كان أكرم حسني قد شارك في رمضان 2024 بمسلسل "بابا جه" وتكون من 15 حلقة، مأخوذة من كتاب كوري يحمل عنوان dad for rent (أب للإيجار).

المسلسل بطولة أكرم حسني، نسرين أمين، أوتاكا، سماء إبراهيم، فريال يوسف، سامي مغاوري، ياسر الطوبجي، لافينيا نادر، الطفل سليم مصطفى، الطفلة هنا زهران، معالجة درامية وائل حمدي، محمد إسماعيل، إخراج خالد مرعي.

قد يهمك أيضــــاً:

أكرم حسني وهنا الزاهد أبطال مسرحية "ألف تيتة وتيتة" في موسم الرياض

أكرم حسني كابتن طيّار في رمضان 2025