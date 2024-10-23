شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر يغنى حمل الليالى من ألبومه الجديد بمهرجان الموسيقى العربية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

حرص النجم هاني شاكر خلال حفله بمهرجان الموسيقى العربية على تقديم أغنية من ألبومه الجديد تحمل اسم "حمل الليالي"، وبعدها قدم "ياريتني" و"كل ليلة" و"نسيانك صعب أكيد".

وقدم النجم هاني شاكر خلال حفله بـ مهرجان الموسيقى العربية أغاني وطنية تزامنا مع الأحداث التى تشهدها فلسطين ولبنان ومنها "الشهيد" و"بحبك يا لبنان" و"الهوية عربي".

وافتتح النجم هاني شاكر حفله بمهرجان الموسيقى العربية بأغنية "أحلف بسماها"، وسط هتاف كبير من الجمهور. وقال هاني شاكر: "عاوز أقدم رسائل نتيجة الذي يحدث للشهيد اللى بيضحي بدمه وشهداء فلسطين وغزة الصامدين ولبنان حبيبة قلبي".

وأحيت المطربة حنين الشاطر حفلا ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، وقدمت أغاني لنجوم الزمن الجميل منها "يا أهل الهوى" لـ وردة، و"هو الحب لعبة" لـ عزيزة جلال، و"كان يا مكان" لـ ميادة الحناوي، و"في نور محياك" لأم كلثوم.

ويحيي غدا الأربعاء النجم الكبير على الحجار حفلا غنائيا بمصاحبة أوركسترا هاثور السيمفونى قيادة المايسترو أحمد فرج ويسبقه فاصلاً للموهبة الإماراتية الواعدة أحمد الهاشمي، وذلك على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا، ضمن فعاليات مهرجان الموسيقى العربية.

ويختتم مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر، فعاليات دورته الـ32 فى الثامنة والنصف مساء الخميس 24 أكتوبر علي مسرح النافورة، حيث يقام حفل للفنانة مى فاروق بمصاحبة الأوركسترا قيادة المايسترو تامر فيظى، والذي تتغني فيه بمختارات من أهم أعمال الطرب، وذلك تحت رعاية وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو.

قبلها يقدم كل من الصوليستات الفنان مصطفى داغر (الكمان)، الفنان إسلام القصبجى (العود)، الفنان السعودى على خفاجى (البيانو) والفنان يحيى مهدى (تشيللو) وصلة فنية موسيقية لعزف أشهر الألحان التي شكلت الوجدان الفني للجمهور المصري والعربي.

على أن يسبقه عرض على المسرح الخارجي لطلاب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الدكتور سامح صابر يضم عدد من أعمال الموسيقى العربية الشهيرة.



جانب من حفل هانى شاكر



حفل الفنان هانى شاكر مهرجان الموسيقى العربية



حفل كبير للنجم هانى شاكر



حفل هانى شاكر مهرجان الموسيقى العربية



حفل هانى شاكر



حفلات مهرجان الموسيقى العربية حفل هانى شاكر



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