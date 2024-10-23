ميرنا وليد - بيروت - فاجأت الممثلة الكويتية هنادي الكندري الجمهور خلال حلولها ضيفة على برنامج "هذا مكانك" مع الاعلامي هشام الهويش بمعلومة مهمة حول حملها الحالي.

وخلال كشفها عن جنس طفلها "الثامن" صـ ـدمت الجمهور مشيرة الى انها حامل بتوأم وانها سترزق بطفلين "الثامن والتاسع". وهذه ليست المرة الاولى التي تنجب فيها توأم اذ لديها توأم وهما إيفا وآدم اما بالنسبة لجنس المولودين فاتضح انهما ابنتين لترتفع حصيلة أبنائها إلى 5 صبيان و4 فتيات.

يذكر ان هنادي متزوجة من الممثل والمخرج الكويتي محمد الحداد.

كانت هذه تفاصيل خبر هنادي الكندري بمفاجـ ـأة غير متوقعة حول حملها الثامن - بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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