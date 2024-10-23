الدفاع الروسية: تدمير 14 طائرة مسيرة أوكرانية و4 زوارق مسيّرة بالقرب من شبه جزيرة القرم

أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 14 مسيّرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية، كما تم تدمير أربعة زوارق مسيرة بالقرب من شبه جزيرة القرم". وفي بيان وزارة الدفاع الروسية، أوضحا أنه "خلال الليلة الماضية، أسقط الدفاع الجوي الروسي أربع طائرات دون طيار أوكرانية فوق مقاطعة روستوف، وعشرة فوق شبه جزيرة القرم، كما دمر الطيران البحري لأسطول البحر الأسود أربعة زوارق مسيرة كانت في طريقها إلى شبه جزيرة القرم".

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