باسم سمرة يرفض التقاط صورة مع معجب بسبب ما فعله

ميرنا وليد - بيروت - رفض الممثل المصري باسم سمرة التقاط صورة مع معجب خلال تواجده في حفل توزيع جوائز الجمهور لأفضل الأعمال والفنانين في دراما رمضان، بعد ان ناداه باسم الشخصية التي جسدها في مسلسل "العتاولة".
واقترب المعجب من باسم وقال له : "مستر عيسى أنا بحبك صورة سيلفي بس"، فغضب باسم وتجاهل المعجب وقال له : "خلاص يا حبيبي... إبعد إيدك عني"، إلا أن المعجب أصر على التقاط هذه الصورة مع باسم، ليقرر باسم ان يبعده عنه ويترك المكان. وتعرض باسم للانتقادات بسبب هذا التصرف.
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