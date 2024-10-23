شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فراج: اتصبت فى ظهرى خلال تصوير فوى فوى فوى وربنا ستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر أبطال فيلم فوى فوى فوى ندوة عن العمل خلال فعاليات creative industry summit، وهم النجم محمد فراج والمنتج محمد حفظى والمخرج عمر هلال، ليتحدثوا عن رحلة الفيلم وترشحه للأوسكار، ويدير الندوة المذيع شريف نور الدين.

وقال محمد فراج: "بحب الفيلم جامد جدا وبحب حدوته وأيام التصوير الصعبة لأن الفيلم صعب وقصته حقيقية، وكل ظروف الفيلم أنتمى لها وذكرياته حلوة أوى، وتصوير مباراة كينيا فى الفيلم واحد خبطنى جامد وقعت على مسمار غرس فيا والحمد الله موصلش لعمودى الفقرى، وعلى قد ما ظروفه كانت صعبة لكن بحب الفيلم".

وقال المخرج عمر هلال: "الحمد الله إن إيرادات الفيلم كانت عالية فى أول 8 أسابيع وده لم يكن متوقعا ليا، وحقق نجاحات كبيرة بعد مصر فى دول الخليج، وألذ حاجة إن صحابى يكلمونى كل شوية يقولوا ليا اتفرجنا على فيلم فوى فوى فوى على الطيارة".

وأكد المنتج محمد حفظى أن العمل الجيد ومتعوب فيه من ناحية الورق، والفكرة هو الذى يميز فيلم عن آخر وبيأهله للجوائز.

فيلم "فوي! فوي! فوي!" من بطولة محمد فراج، ونيللي كريم، وبيومي فؤاد، وطه دسوقي، ومحمد عبد العظيم، وحنان يوسف، وإنتاج محمد حفظي، وتأليف وإخراج عمر هلال في أول تجربة روائية طويلة.